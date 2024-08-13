Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Evkafçiftliği Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 3 söndürme helikopteri, 20 arazöz ve 5 su tankı yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 250 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Silifke'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?