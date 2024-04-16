Silifke'de Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda öğrencilere ödüller verildi - Son Dakika
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Silifke'de Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda öğrencilere ödüller verildi

Silifke\'de Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda öğrencilere ödüller verildi

Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokullar arası şiir yazma ve resim yapma yarışması düzenledi. Göksu Deltası'nda sürdürülebilir tarım için düzenlenen yarışmaya ilkokul ve ortaokul öğrencileri katıldı. Silifke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Törene, Silifke Kaymakamı, İl Tarım ve Orman Müdürü, Silifke Belediye Başkanı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

16.04.2024 17:58  Güncelleme: 18:00
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Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilkokul ve ortaokullar arası şiir yazma ve resim yapma yarışması düzenlendi.

Göksu Deltası'nda sürdürülebilir tarım için Bitki Koruma Ürünleri ve Gübre Ürünleri Ambalaj Atıkların Toplanması ve Bertaraf Edilmesi Projesi kapsamında düzenlenen resim yapma ve şiir yazma yarışmasına ilkokul ile ortaokul öğrencileri katıldı.

Silifke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin konferans salonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Gün, burada yaptığı konuşmada, proje hakkında katılımcılara bilgi verdi, ödül alan öğrencileri tebrik etti.

Törene, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Silifke'de Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda öğrencilere ödüller verildi - Son Dakika

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