Silifke'de yeni eğitim yılı başladı, Kaymakam Fırat ilk ders zilini çaldı
Mersin'in Silifke ilçesinde öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılında dersbaşı yaptı. Gazipaşa İlkokulu'ndaki törene katılan Kaymakam Eyüp Fırat, ilk ders zilini çalarak yeni yılın hayırlı olmasını diledi.
Mersin'in Silifke ilçesinde öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılında dersbaşı yaptı.
Kaymakam Eyüp Fırat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, öğretmenler, öğrenciler ve velilelerin katılımıyla Gazipaşa İlkokulu'nda tören düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Fırat, ilk ders zilini çaldı.
Fırat, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için yeni hedeflere ve güzel başlangıçlara vesile olmasını diledi.
Kaynak: AA
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