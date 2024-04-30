Silifke'deki Yangında Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Silifke'deki Yangında Bir Kişi Yaralandı

Silifke\'deki Yangında Bir Kişi Yaralandı

Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı. Taşucu Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın ikinci katındaki yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye gönderildi. Yangın söndürüldükten sonra yaralanan Mehmet Dökümlü, ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

30.04.2024 13:03  Güncelleme: 13:05
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Mersin'in Silifke ilçesinde yangın çıkan apartman dairesindeki bir kişi yaralandı.

Taşucu Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 3 katlı binanın ikinci katındaki ikamette henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, yaralanan Mehmet Dökümlü'yü ambulansa taşıdı.

Emekli astsubay olduğu öğrenilen Dökümlü, Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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