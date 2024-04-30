Silifke\'deki Yangında Bir Kişi Yaralandı

Mersin'in Silifke ilçesinde yangın çıkan apartman dairesindeki bir kişi yaralandı.
Taşucu Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 3 katlı binanın ikinci katındaki ikamette henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını söndüren itfaiye ekipleri, yaralanan Mehmet Dökümlü'yü ambulansa taşıdı.
Emekli astsubay olduğu öğrenilen Dökümlü, Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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