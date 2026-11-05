Silifke Kaymakamı Fırat, Taşucu Denizcilik Lisesi'nde eğitimi yerinde gördü - Son Dakika
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Silifke Kaymakamı Fırat, Taşucu Denizcilik Lisesi'nde eğitimi yerinde gördü

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Silifke Kaymakamı Fırat, Taşucu Denizcilik Lisesi\'nde eğitimi yerinde gördü
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Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, Taşucu'daki denizcilik lisesini ziyaret ederek uygulamalı eğitim çalışmalarını inceledi. Fırat, mesleki eğitimin bölge ve ülke ekonomisi için önemli olduğunu söyleyerek öğretmen ve öğrencilere başarı diledi.

Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, Taşucu Prof. Dr. Durmuş Tezcan Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Fırat, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Okulu gezen Fırat, öğrencilerin uygulamalı eğitim çalışmalarını inceledi.

Fırat, mesleki eğitimin bölge ve ülke ekonomisi açısından önem taşıdığını belirterek, öğretmen ve öğrencilere başarı diledi.

Kaynak: AA
Eyüp FıratSilifkeTaşucuEğitimGüncelSon Dakika

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