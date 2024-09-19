Silifke ve Almanya'nın Hassloch Kenti Arasında Kardeş Şehir İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika
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Silifke ve Almanya'nın Hassloch Kenti Arasında Kardeş Şehir İşbirliği Güçleniyor

Silifke ve Almanya\'nın Hassloch Kenti Arasında Kardeş Şehir İşbirliği Güçleniyor

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Almanya'nın Hassloch kentinden gelen kardeş şehir heyetini ağırladı. İki belediye arasında sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki işbirliğinin artırılması konusunda mutabakat sağlandı.

19.09.2024 10:18  Güncelleme: 10:25
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(MERSİN) - Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Almanya'nın Hassloch kentinden gelen kardeş şehir heyetini makamında ağırladı.

Almanya-Hassloch kardeş şehir Belediye Başkanı Tobias Meyer ve beraberindeki heyet, Başkan Turgut'u ziyaret etti.

Hassloch ve Silifke kardeş şehir ilişkilerinin, iki ülke insanları arasında sıcak dostlukların gelişmesine önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Turgut, "İki şehir arasındaki kardeşlik anlaşmamız dün olduğu gibi bugün de devam edecektir. Sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki çalışmalarımıza ve işbirliğimize daha fazla önem vereceğiz. Medeniyetlerin beşiği Silifke'mizi, gerek yurt içi gerekse yurt dışında var gücümüzle tanıtmaya devam edeceğiz. Heyetler, karşılıklı gerçekleştirmiş oldukları ziyaretlerde iki ülke insanının hem birbirlerini hem de kültürlerini yakından tanıma imkanı bulacaklardır. Silifke Belediyesi olarak bu hususta üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret göstereceğiz" dedi.

Silifke'ye daha önce birkaç kez geldiğini ve bazı ziyaretler ile çalışmalar yaptıklarını kaydeden Hassloch Belediye Başkanı Meyer ise "Silifke çok değişmiş, gelişmiş ve güzelleşmiş. Ben Silifke'yi ve Silifke insanını çok sevdim. Bu kardeşliğin bir ömür boyu sürmesi için elimizden gelen çabaları göstereceğim. Sadece şehir olarak değil, her konuda kardeş olmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Mustafa Turgut, Politika, Almanya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silifke ve Almanya'nın Hassloch Kenti Arasında Kardeş Şehir İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika

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