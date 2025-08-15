4 BİN 750 METRE HORTUM ÇEKMİŞLER
Silifke'de 13 Ağustos'ta çıktıktan 3 gün sonra kontrol altına alınan yangında ekiplerin; araçların ulaşamadığı noktada 4 bin 750 metre hortum çekerek alevlere müdahale ettiği öğrenildi. 48 saati aşan zorlu söndürme çalışmalarında yüzde 100 eğimli dik yamaçlarda, kilometrelerce hortum çeken Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölge halkının takdirini kazandı.
Mehmet OKUR/SİLİFKE, (Mersin),
Son Dakika › Güncel › Silifke Yangınında 4.750 Metre Hortum Kullanıldı - Son Dakika
