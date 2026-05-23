İstanbul Esenyurt'ta 2000'li yıllarda 'merdiven altı' diye tabir edilen kot kumlama atölyelerinde çalıştıktan sonra 'silikozis' denilen akciğer hastalığına yakalanan işçilerden Ferhat Gezer, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gezer'in cenazesi, sabah saatlerinde işlemlerinin ardından memleketi Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyüne getirilerek toprağa verildi. Gezer'in hayatını kaybetmesi ile ilçede silikozis nedeniyle ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi.
Silikozis Hastalığı Nedeniyle Bir İşçi Daha Hayatını Kaybetti
