Silivri açıklarında batan gemide arama çalışmalarında bir cansız bedene ulaşıldı - Son Dakika
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Silivri açıklarında batan gemide arama çalışmalarında bir cansız bedene ulaşıldı

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri açıklarında 10 kişilik mürettebatıyla batan 'Tugberk İmamoğlu' gemisini arama çalışmalarında bir cansız erkek bedenine ulaşıldığını bildirdi. Cansız bedenin kayıp mürettebattan birine ait olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevki sağlandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri açıklarında "Alsu" isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebata ulaşmak için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında bir cansız erkek bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 Eylül'de Marmara Denizi'nde ticari faaliyette bulunan 'M/T Alsu' ile 'Tugberk İmamoğlu' isimli gemilerin çatışması ve 10 kişilik mürettebatı bulunan 'Tugberk İmamoğlu' isimli geminin batmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında, çatma bölgesine yaklaşık 5 kilometre mesafede bir cansız erkek bedenine ulaşılmıştır. Cansız bedenin kazada kaybolan mürettebattan birine ait olup olmadığının belirlenmesi, kimlik tespitinin yapılması ve kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevki sağlanmıştır."

Açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gerekli tüm işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu, Denizcilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri açıklarında batan gemide arama çalışmalarında bir cansız bedene ulaşıldı - Son Dakika

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