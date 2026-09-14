Silivri açıklarında suda bulunan ceset kimlik tespiti için Adli Tıp'ta
Silivri açıklarında saat 13.15 sıralarında denizde bulunan ceset, ekiplerce Silivri Limanı'na getirildi. Uzun süre suda kalması nedeniyle kimlik tespiti yapılamayan ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
SİLİVRİ açıklarında ceset bulundu. Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olay, Silivri açıklarında saat 13.15 sıralarında meydana geldi. Silivri Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından denizde ceset bulunduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Suda bulunan ceset ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirildi. Yapılan incelemelerde uzun süre suda kalan cesette tahriş ve bozulma meydana gelmesi nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı. Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kaynak: DHA
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