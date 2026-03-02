Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Add Silivri Şubesi'nin Olağan Kongresine Katıldı

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Silivri Şubesi'nin olağan kongresine katılarak oy kullandı. Balcıoğlu, tek listeyle gerçekleştirilen seçimde göreve seçilen Elif Yılmaz ve yönetim kurulunu tebrik etti.

Balcıoğlu, ADD Silivri Şubesi'nin olağan kongresinde oy kullandı. Balcıoğlu, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına sahip çıkma iradesiyle bir araya gelen tüm üyelere teşekkür ediyor; tek listeyle gerçekleştirilen seçimde göreve seçilen Elif Yılmaz ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.