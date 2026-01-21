Balcıoğlu'ndan Bayrakta Birlik Mesajı - Son Dakika
Balcıoğlu'ndan Bayrakta Birlik Mesajı

21.01.2026 09:17  Güncelleme: 10:17
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Nusaybin'de Türk bayrağının indirilmesine tepki göstererek, “Bayrağımıza uzanan o eller kırılır ama bizim kardeşliğimiz, Cumhuriyet’e olan bağlılığımız asla sarsılmaz. Bu vatanın her karışında, o bayrak onurla dalgalanmaya devam edecek” dedi.

Balcıoğlu, Gümüşyaka Mahallesi'nde dün gerçekleştirilen Mahalle Toplantısı'nda Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağının indirilmesine tepki gösterdi.

Söz konusu provokasyonun birlik ve beraberliğe bir saldırı olduğunu dile getiren Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Bugün öğlen saatlerinde hepimizin yüreğine sızlatan, canımızı sıkan bir hadiseden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bugün Mardin Nusaybin sınır hattında birliğimize ve bütünlüğümüze kast eden alçakça bir provokasyon yaşandı. Gözümüzün nuru bağımsızlığın sembolü olan şanlı bayrağımıza kirli elden uzanmaya kalktı. Şunu herkes çok iyi bilsin ki o bayrak Çanakkale'de yüz binlerce şehidimizin kefenidir. O bayrak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti, Cumhuriyetimizin ta kendisidir. Sınırın ötesinden veresinden ya da neresinden gelirse gelsin bu tür kışkırtmalarla bizi sindireceklerini sanan bazı gafiller var. Onlara bu toplantılar özellikle Gümüşyaka'dan gür bir sesle seslenmek istiyorum: Biz korkmayız. Bizi tehditlerle, tuzaklarla teslim almaya çalışanlar şunu akıllarına iyice kazısınlar. Bu millet tarihin hiçbir döneminde boyun eğmedi, eğmeyecek de."

Cumhuriyetin yolunda kayıtsız şartsız bağlı olduklarını belirten Balcıoğlu, "Bizim teslim olduğumuz tek bir yer, boyun eğdiğimiz tek bir makam vardır. O da rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımızın gölgesidir. Bizim susup dinlediğimiz tek ses, semalarımızda yankılanan Ezan sesidir. Bizim kayıtsız şartsız bağlandığımız tek yol; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'tir. Bayrağımıza uzanan o eller kırılır ama bizim kardeşliğimiz, Cumhuriyet'e olan bağlılığımız asla sarsılmaz. Bu vatanın her karışında, o bayrak onurla dalgalanmaya devam edecek. Çünkü o bayrak bizim namusumuzdur, şerefimizdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

