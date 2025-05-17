Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Büyükkılıçlı Mahallesi'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Büyükkılıçlı Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Bora Balcıoğlu, mahalle ziyaretleri kapsamında Büyükkılıçlı'da esnaf ve kıraathane ziyaretlerinde bulundu. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Balcıoğlu, vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinledi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Balcıoğlu, "Sıcak karşılamaları, güler yüzleri ve ilgileri için Büyükkılıçlılı hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Silivri'mizin her mahallesinde vatandaşlarımızla gönül gönüle olmaya, ortak akılla hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.