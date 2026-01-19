Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Kararlarımızı Kapalı Kapılar Ardında Değil, Halk Toplantılarıyla Esnaf Ziyaretleriyle İstişare Ederek Alıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Kararlarımızı Kapalı Kapılar Ardında Değil, Halk Toplantılarıyla Esnaf Ziyaretleriyle İstişare Ederek Alıyoruz"

19.01.2026 14:50  Güncelleme: 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, SİBESO Olağan Genel Kongresi'nde esnafın sorunlarına çözüm olmak için istişareye dayalı karar alma sürecini vurguladı. Balcıoğlu, esnafın hür iradesinin önemine değinerek bu anlayışla hareket ettiklerini belirtti.

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın (SİBESO) Olağan Genel Kongresi'nde konuştu. Balcıoğlu, "Kararlarımızı kapalı kapılar ardında değil, halk toplantılarıyla esnaf ziyaretleriyle sizlerle birlikte, istişare ederek alıyoruz. Çünkü esnafımızın derdi bizim derdimizdir. Yeni dönemde de hangi arkadaşımız seçilirse seçilsin; uyum içerisinde çalışmaya, projeler üretmeye ve esnafımızın sorunlarına çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz" dedi.

SİBESO Olağan Genel Kongresi'ne katılan Balcıoğlu, tüm adaylara başarılar diledi. Silivri'nin Ahilik geleneğine yakışan bir demokrasi şöleni yaşandığını belirten Balcıoğlu, "Bizim medeniyetimizde esnaf, sadece ticaret yapan kişi değildir. Esnaf; sokağın gözü, mahallenin sırdaşı, semtin vicdanıdır. 'Eline, beline, diline sahip ol' diyen Ahilik kültürü, dürüstlüğü ve dayanışmayı temel alır. Bugün bu salondaki atmosfer, Silivri esnafının bu köklü kültürü nasıl yaşattığının en somut göstergesidir" diye konuştu.

Bir belediye başkanının sivil toplum kuruluşlarının iç işlerine müdahil olan, aday belirlemeye çalışan veya "Aday olacaksan önce bana sor" diyen bir makam olmaması gerektiğini belirten Balcıoğlu, geçmişte bu konuda yapılan hataları, kurumlara müdahale etme alışkanlıklarını üzülerek gözlemlediklerini dile getirdi.

"Benim nazarımda asıl olan, esnafın hür iradesidir"

Bu anlayışı tamamıyla reddettiğini kaydeden Balcıoğlu, "Benim nazarımda asıl olan, esnafın hür iradesidir. Tüm adaylarımıza eşit mesafedeyim. Sandıktan kim çıkarsa çıksın, o isim Silivri esnafının başkanıdır ve benim de mesai arkadaşımdır. Kampanya sürecini büyük bir nezaketle, kavgasız ve gürültüsüz geçirdiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu huzur ortamı sandığa da yansıyacak; sonuç ne olursa olsun kazananın elini diğer iki adayımız kaldıracaktır" ifadelerini kullandı.

Silivri'yi "vicdan belediyeciliği" anlayışıyla yönettiklerini belirten Balcıoğlu, "Ben yaptım oldu" anlayışına karşı olduklarını vurgulayarak sözlerini, şöyle tamamladı:

"Kararlarımızı kapalı kapılar ardında değil, halk toplantılarıyla esnaf ziyaretleriyle sizlerle birlikte, istişare ederek alıyoruz. Çünkü esnafımızın derdi bizim derdimizdir. Yeni dönemde de hangi arkadaşımız seçilirse seçilsin; uyum içerisinde çalışmaya, projeler üretmeye ve esnafımızın sorunlarına çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz. 'Silivri Birlikte Güzel' diyerek çıktığımız bu yolda; birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin daim olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Bora Balcıoğlu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: 'Kararlarımızı Kapalı Kapılar Ardında Değil, Halk Toplantılarıyla Esnaf Ziyaretleriyle İstişare Ederek Alıyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

16:21
Real Madrid’i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
16:06
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 16:38:08. #7.11#
SON DAKİKA: Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Kararlarımızı Kapalı Kapılar Ardında Değil, Halk Toplantılarıyla Esnaf Ziyaretleriyle İstişare Ederek Alıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.