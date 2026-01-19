Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Kararlarımızı Kapalı Kapılar Ardında Değil, Halk Toplantılarıyla Esnaf Ziyaretleriyle İstişare Ederek Alıyoruz"

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın (SİBESO) Olağan Genel Kongresi'nde konuştu. Balcıoğlu, "Kararlarımızı kapalı kapılar ardında değil, halk toplantılarıyla esnaf ziyaretleriyle sizlerle birlikte, istişare ederek alıyoruz. Çünkü esnafımızın derdi bizim derdimizdir. Yeni dönemde de hangi arkadaşımız seçilirse seçilsin; uyum içerisinde çalışmaya, projeler üretmeye ve esnafımızın sorunlarına çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz" dedi.

SİBESO Olağan Genel Kongresi'ne katılan Balcıoğlu, tüm adaylara başarılar diledi. Silivri'nin Ahilik geleneğine yakışan bir demokrasi şöleni yaşandığını belirten Balcıoğlu, "Bizim medeniyetimizde esnaf, sadece ticaret yapan kişi değildir. Esnaf; sokağın gözü, mahallenin sırdaşı, semtin vicdanıdır. 'Eline, beline, diline sahip ol' diyen Ahilik kültürü, dürüstlüğü ve dayanışmayı temel alır. Bugün bu salondaki atmosfer, Silivri esnafının bu köklü kültürü nasıl yaşattığının en somut göstergesidir" diye konuştu.

Bir belediye başkanının sivil toplum kuruluşlarının iç işlerine müdahil olan, aday belirlemeye çalışan veya "Aday olacaksan önce bana sor" diyen bir makam olmaması gerektiğini belirten Balcıoğlu, geçmişte bu konuda yapılan hataları, kurumlara müdahale etme alışkanlıklarını üzülerek gözlemlediklerini dile getirdi.

"Benim nazarımda asıl olan, esnafın hür iradesidir"

Bu anlayışı tamamıyla reddettiğini kaydeden Balcıoğlu, "Benim nazarımda asıl olan, esnafın hür iradesidir. Tüm adaylarımıza eşit mesafedeyim. Sandıktan kim çıkarsa çıksın, o isim Silivri esnafının başkanıdır ve benim de mesai arkadaşımdır. Kampanya sürecini büyük bir nezaketle, kavgasız ve gürültüsüz geçirdiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu huzur ortamı sandığa da yansıyacak; sonuç ne olursa olsun kazananın elini diğer iki adayımız kaldıracaktır" ifadelerini kullandı.

Silivri'yi "vicdan belediyeciliği" anlayışıyla yönettiklerini belirten Balcıoğlu, "Ben yaptım oldu" anlayışına karşı olduklarını vurgulayarak sözlerini, şöyle tamamladı:

"Kararlarımızı kapalı kapılar ardında değil, halk toplantılarıyla esnaf ziyaretleriyle sizlerle birlikte, istişare ederek alıyoruz. Çünkü esnafımızın derdi bizim derdimizdir. Yeni dönemde de hangi arkadaşımız seçilirse seçilsin; uyum içerisinde çalışmaya, projeler üretmeye ve esnafımızın sorunlarına çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz. 'Silivri Birlikte Güzel' diyerek çıktığımız bu yolda; birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin daim olmasını diliyorum."