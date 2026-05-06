Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Hıdırellez'i Vatandaşlarla Kutladı

Balcıoğlu, Silivri Çanta Kadınları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin hazırladığı Hıdırellez Şenliği'ne ve Çeltik Mahallesi'nde düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri'ne katıldı. Vatandaşlarla Hıdırellez coşkusunu paylaşan Balcıoğlu, "Baharın müjdecisi, bolluğun ve bereketin simgesi Hıdırellez'i; kadınlarımızın emeği, çocuklarımızın neşesi ve hemşehrilerimizin sıcaklığıyla kutladık. Dileğimiz; evlatlarımıza barış dolu bir dünya, çiftçimize bereketli topraklar, gençlerimize umut dolu bir gelecek olsun" diye konuştu.