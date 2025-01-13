Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Kale Park Sosyal Tesisleri\'nde Vatandaşlarla Buluştu

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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kale Park Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Balcıoğlu, Kale Park manzarası eşliğinde sosyal tesislerde sunulan hizmetleri değerlendirdi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Belediyesi Kale Park Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Tesislerde vakit geçiren vatandaşlarla sohbet eden ve görüşlerini dinleyen Başkan Balcıoğlu, kış ayları için menüye eklenen salebi denedi. Balcıoğlu, sosyal tesislerin sunduğu hizmetlerden dolayı duyduğu memnuniyeti paylaşarak, vatandaşların önerilerine de önem verdiklerini vurguladı.

Tüm vatandaşları hafta sonu keyifli vakit geçirebilmeleri için sosyal tesislere davet eden Balcıoğlu, "Vatandaşlarımız için burada güzel bir ortam oluşturduk. Tesislerimiz, uygun fiyatları ve kaliteli hizmetiyle her mevsim hemşehrilerimizi ağırlıyor. Bugün burada hem sohbet ettik hem de sosyal tesislerimizde kış ayları için menüye eklediğimiz salebi denedim. Oldukça lezzetli olmuş, tüm hemşehrilerimizin denemesini tavsiye ederim" dedi.