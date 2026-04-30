Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Marmara Belediyeler Birliği Toplantısına Katıldı

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Marmara Belediyeler Birliği'nin 2026 yılı birinci olağan meclis toplantısına katıldı. Toplantıda Denetim Komisyonu üyeliğine seçilen Balcıoğlu, belediye başkanlarına ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Marmara Belediyeler Birliği toplantısına katıldı. Toplantı hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Balcıoğlu, "Toplantı kapsamında; yerel yönetimlerin ortak gündemlerini, şehirlerimizin ihtiyaçlarını ve belediyeler arası iş birliğini güçlendirecek çalışmaları değerlendirdik. Şahsımı oylarıyla Denetim Komisyonu üyeliği görevine layık gören kıymetli belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı görevine seçilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı tebrik eden Balcıoğlu, "Marmara'mız ve Silivri'miz için ortak akıl, dayanışma ve sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.