Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Marmara Belediyeler Birliği Toplantısına Katıldı

30.04.2026 09:50  Güncelleme: 10:48
(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Marmara Belediyeler Birliği'nin 2026 yılı birinci olağan meclis toplantısına katıldı. Toplantıda Denetim Komisyonu üyeliğine seçilen Balcıoğlu, belediye başkanlarına ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Marmara Belediyeler Birliği toplantısına katıldı. Toplantı hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Balcıoğlu, "Toplantı kapsamında; yerel yönetimlerin ortak gündemlerini, şehirlerimizin ihtiyaçlarını ve belediyeler arası iş birliğini güçlendirecek çalışmaları değerlendirdik. Şahsımı oylarıyla Denetim Komisyonu üyeliği görevine layık gören kıymetli belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı görevine seçilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı tebrik eden Balcıoğlu, "Marmara'mız ve Silivri'miz için ortak akıl, dayanışma ve sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Arda Güler’den 1000 öğrenciye sürpriz Beğeni yağıyor Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor
Cinayet anı kamerada Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Fenerbahçe’den RAMS Başakşehir FK maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet Fenerbahçe'den RAMS Başakşehir FK maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet
İsrail’in uykularını kaçıran tatbikat 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar İsrail'in uykularını kaçıran tatbikat! 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
İBB davasında gerginlik İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp
Kayıp olarak aranan çocuğun, derede cesedi bulundu Kayıp olarak aranan çocuğun, derede cesedi bulundu

11:44
Geceye damga vuran görüntü Sahaya attıkları hayrete düşürdü
Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü
11:33
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi Ölüm ve boşanmayla bitti
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti
11:10
İsrail’in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
İsrail'in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
10:58
Afganistan’dan petrol hamlesi Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
10:41
Survivor’da büyük skandal Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
Survivor'da büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
10:27
Fahiş site aidatlarına son İşte yeni düzenlemenin detayları
Fahiş site aidatlarına son! İşte yeni düzenlemenin detayları
Advertisement
