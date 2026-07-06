Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan Silivri Belediye Meclisi'ne Mektup: "Yine Birlikte Çalışacağız, Güleceğiz" - Son Dakika
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Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan Silivri Belediye Meclisi'ne Mektup: "Yine Birlikte Çalışacağız, Güleceğiz"

06.07.2026 17:25  Güncelleme: 18:01
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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Temmuz Ayı 1. Meclis Birleşimi'ne gönderdiği mektupta, zor bir süreçten geçtiğini ancak moralinin yerinde olduğunu belirterek, 'Allah'ın izniyle ben yine aranıza döneceğim' dedi.

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Belediyesi Temmuz Ayı 1. Meclis Birleşimi'ne mektup gönderdi. Balcıoğlu, "Allah'ın izniyle ben yine aranıza döneceğim. Yine birlikte çalışacağız, yine birlikte güleceğiz" ifadelerini kullandı.

Silivri Belediyesi Temmuz Ayı 1. Meclis Birleşimi'nde, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun mektubu okundu. Başkan Balcıoğlu'nun mektubunu, CHP'li Silivri Belediye Meclis Üyesi Ender Unutan Ersözlü okudu.

Mesajında Silivrililere, Belediye Başkan Vekili Yalçın Ekici'ye, Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyelerine seslenen Başkan Balcıoğlu, meclis üyelerini sevgi, saygı ve özlemle selamladı. Başkan Balcıoğlu mektubunda, Meclis toplantısında aralarında bulunamadığı için üzgün olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, zor bir süreçten geçtiğini ancak moralinin yerinde olduğunu aktardı.

Balcıoğlu, "Sizlere bu satırları yazarken kelimeleri toparlamakta zorlanıyorum. Zor bir süreçten geçiyorum. Elbette geçecek! Ama iyiyim, moralim yerinde. Sizleri ve belediyedeki çalışma arkadaşlarımı özledim" ifadelerini kullandı.

Mektubunda Silivri Belediye Meclisi'nin önemine de dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, Silivri Belediye Meclisi'nin İstanbul'daki belediyeler arasında her zaman örnek gösterilen bir meclis olduğunu, bundan sonra da aynı anlayışla çalışmalarını sürdüreceğine inandığını belirtti. Balcıoğlu, "Silivri Belediye Meclisi'miz, İstanbul'daki belediyeler arasında her zaman örnek gösterilen bir meclis olmuştur. Olmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"İKTİDARIYLA VE MUHALEFETİYLE BÜTÜN MECLİS ÜYELERİNE TEŞEKKÜR EDERİM"

Silivri Belediye Meclisi'nin örnek gösterilmesine katkı sunan tüm meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, mektubunda birlik, dayanışma ve ortak akıl vurgusu yaptı. Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Meclisimizin örnek gösterilmesine katkı sunan, emek veren iktidarıyla ve muhalefetiyle bütün meclis üyesi arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Birlik, dayanışma ve ortak akılla Silivri'mize hizmet yolculuğumuzun süreceğine inanıyorum. Benim için makamlar gelip geçicidir. Asıl olan halka hizmettir. Birbirimize olan saygımızdır. Silivri'mize duyduğumuz sevgidir. Siyasi görüşü, memleketi neresi olursa olsun; hemşehrilerimize karşı taşıdığımız sorumluluktur. Allah'ın izniyle ben yine aranıza döneceğim. Yine birlikte çalışacağız, yine birlikte güleceğiz. Yine Silivri'miz için omuz omuza yürüyeceğiz."

Mektubunun sonunda meclis üyelerine çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Balcıoğlu, alınan kararların Silivri için hayırlı olmasını temenni etti. Balcıoğlu mesajını "Çalışmalarınızda başarılar diler, aldığınız kararların hayırlı olmasını diliyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. Sevgi ve saygılarımla" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA

Bora Balcıoğlu, Belediye, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan Silivri Belediye Meclisi'ne Mektup: 'Yine Birlikte Çalışacağız, Güleceğiz' - Son Dakika

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