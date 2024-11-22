Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan Öğretmenler Günü Ziyareti - Son Dakika
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Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan Öğretmenler Günü Ziyareti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli okulları ziyaret ederek öğretmenlerin gününü kutladı ve eğitimdeki önemine değindi.

22.11.2024 16:11
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(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Silivri Final Okulları, Çağrıbey Ortaokulu, Ertuğrul Gazi Ortaokulu ve Hasan Özvarnalı İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Başkan Balcıoğlu, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Başkan Balcıoğlu, Öğretmenler Günü öncesinde Silivri Final Okulları, Çağrıbey Ortaokulu, Ertuğrul Gazi Ortaokulu ve Hasan Özvarnalı İlkokulu'nun öğretmenleri ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında öğretmenlerle sohbet eden Başkan Balcıoğlu, öğretmenlere emek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitime ve öğretime büyük önem verdiğini hatırlatan Balcıoğlu, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, her zaman eğitime ve öğretime büyük önem veren bir lider olmuştur. Biz de onun izinden giderek eğitim ve öğretime destek vermek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Büyük bir özveriyle çocuklarımızı yetiştiren ve ülkemizin yarınlarını inşa eden öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü kutladık. Ayrıca, öğrencilerimize de iyi dersler diledik. Fedakarlıkları ve özverileriyle geleceğimizi şekillendiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan Öğretmenler Günü Ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan Öğretmenler Günü Ziyareti - Son Dakika
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