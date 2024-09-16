Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu Semt Pazarını Ziyaret Etti

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(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri'de kurulan Semt Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlar ve pazarcı esnafıyla bir araya geldi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Semt Pazarında vatandaşlarla buluştu. Başkan Balcıoğlu, ziyaret sırasında vatandaşların ve pazarcı esnafının öneri ve taleplerini dinledi. Pazarcı esnafıyla ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Balcıoğlu, sorunlara çözüm üretebilmek için esnaf ziyaretlerine devam edeceklerini söyledi.

Pazar ziyaretinde vatandaşların ve esnafın gösterdiği ilgi ve alakaya teşekkür eden Balcıoğlu, "İlgisini ve alakasını benden eksik etmeyen, güzel Silivri'mizin güzel insanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Bizi göreve layık gören Silivrililerin sorunlarına çözüm bulmak asli görevimiz" dedi.