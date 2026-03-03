Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Vicdanla Yönetmek Kaybettirmez, Vicdansızlık Kaybettirir" - Son Dakika
Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Vicdanla Yönetmek Kaybettirmez, Vicdansızlık Kaybettirir"

03.03.2026 11:48  Güncelleme: 12:25
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, “Vicdan Belediyeciliği” anlayışına yönelik muhalefetten gelen eleştirilere ilişkin, “Siz şunu anlamamışsınız. Vicdanla yönetmek kaybettirmez. Vicdansızlık kaybettirir. Biz gönüllerde kazanmaya talip olduk. Vicdan belediyeciliği yaparken seçim hesabı hiç yapmıyorum. Tam tersi insan hesabı yaparak hareket ediyoruz” dedi.

Balcıoğlu, Mart Ayı Meclis Toplantısı'nda muhalefetin "Vicdan Belediyeciliği" anlayışına ilişkin eleştirilerini yanıtladı. Oy için değil halk için çalıştıklarını kaydeden Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Siz şunu anlamamışsınız. Vicdanla yönetmek kaybettirmez. Vicdansızlık kaybettirir. Biz gönüllerde kazanmaya talip olduk. Vicdan belediyeciliği yaparken seçim hesabı hiç yapmıyorum. Tam tersi insan hesabı yaparak hareket ediyoruz."

"Eğer vicdan kaybettirecekse biz ben yine vicdanı seçiyorum"

Makam geçici çünkü ben hiçbir zaman bu makamı meslek olarak da görmedim. Makam geçici, adalet kalıcıdır. Dediğim gibi eğer vicdan kaybettirecekse biz ben yine vicdanı seçiyorum. Silivri'nin sokaklarında gezdiğinizde Silivri sahilinde yürüyen genç çocuklarımızın o telefonuna bursunuz yatırıldı mesajı gittiğinde o çocuk o parayla gidip çay bahçesinde oturup çay içiyorsa o vicdandır.

Çiftçilik yapan, tarlayla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan köylümüzün çiftçimizin buğdayı, arpayı, samanı ücretsiz hibe almasındadır vicdan. Vicdan, evet çocuklarımızın kahvaltısında gururla söylüyorum. Bayramlık giymeyen çocuklarımızın ayağına giydiği ayakkabıda vicdan. Evinden çıkmayan yaşlılarımıza biz dokunuyoruz evde bakımından sağlığına kadar. Vicdan Silivri'nin sokaklarında Silivri'nin doğasındadır."

Kendisinin "binaya yatırım yapmamak" ile ilgili bir söylemi olmadığının altını çizen Balcıoğlu, ilçede yapılan faaliyetlerden söz etti. Taziye evinden kreşe birçok çalışmaya imza attıklarına değinen Balcıoğlu, "Temelini bile sadece yüzde kırk atılmış bir şekilde devraldığım Gençlik ve Kültür Merkezi var. Bunlar yapmaya devam ettiğimiz binalarımız. 'Bina yapmıyorum' demedim ben. Gençlik ve Kültür Merkezi için geçtiğimiz beş senelik dönemde üç defa ihaleye çıkıp müjde diye burada verdiniz. Gençlik ve Kültür Merkezi'nin kaba inşaatı bitti" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Bora Balcıoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
3.03.2026 12:25:13.
