Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Görevden Uzaklaştırıldı

16.06.2026 21:36  Güncelleme: 22:53
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İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nu, örgüt kurma, rüşvet ve mal varlığı aklama suçlamalarıyla görevden uzaklaştırdı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Balcıoğlu hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/6249 sayılı dosyası kapsamında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Balcıoğlu hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet alma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma yürütüldüğü ve tutuklama tedbiri uygulandığı ifade edildi.

Bu kapsamda Balcıoğlu'nun, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Bora Balcıoğlu, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
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