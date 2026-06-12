Silivri Belediyesi'nden Açıklama: "Başkanımızın Makamında ve Kurumumuzda Yapılan Aramalarda, Herhangi Bir Suç Unsuruna Rastlanmamıştır"

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin süreci büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu'nun makamında ve kurumumuzda yapılan aramalarda, herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmamıştır. Başkanımızla ilgili yürütülen süreçte masumiyet karinesinin esas olduğunu kamuoyuna önemle hatırlatırız. Sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, adil ve şeffaf biçimde ilerlemesi en büyük beklentimizdir" denildi.

Silivri Belediyesi'nden, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 kişinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Silivri Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin süreci büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu'nun makamında ve kurumumuzda yapılan aramalarda, herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmamıştır. Başkanımızla ilgili yürütülen süreçte masumiyet karinesinin esas olduğunu kamuoyuna önemle hatırlatırız. Yargı makamlarının görev alanına saygı duymakla birlikte, sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, adil ve şeffaf biçimde ilerlemesi en büyük beklentimizdir. Kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadan yapılacak yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunarız."

"TÜM BİRİMLERİMİZ HİZMET VE ÇALIŞMALARINI KESİNTİSİZ OLARAK SÜRDÜRMEKTEDİR"

Öncelikle bilinmesini isteriz ki; Silivri Belediyesi olarak tüm birimlerimiz, halkımıza yönelik hizmet ve çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın belediye hizmetlerine erişiminde herhangi bir aksama yaşanmaması için ekiplerimiz sahada, görevlerinin başındadır.

Silivri Belediyesi, 'Silivri Birlikte Güzel' anlayışıyla; Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu'nun ortaya koyduğu 'vicdan belediyeciliği' vizyonu, çalışma disiplini ve halkçı belediyecilik ilkeleri doğrultusunda hizmet üretmeye devam etmektedir. Bu süreçte temel önceliğimiz; hukuki süreci sağduyu ve dikkatle takip etmek, aynı zamanda Silivrili hemşerilerimize karşı sorumluluklarımızı eksiksiz biçimde yerine getirmektir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gerekli açıklamalar, resmi kanallarımız üzerinden düzenli olarak paylaşılacaktır. Silivri halkımızdan ricamız; yalnızca belediyemizin ve yetkili hukuk temsilcilerimizin yapacağı resmi açıklamaları dikkate almalarıdır. Silivri Belediyesi, dün olduğu gibi bugün de halkının yanında, görevinin başındadır."