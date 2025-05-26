Silivri Belediye Başkanı Ekiplerle Bir Araya Geldi

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerini çiçek dikimi çalışmaları sırasında ziyaret etti.

Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde çiçek dikimi çalışmaları sürüyor. Balcıoğlu da ilçenin yeşil alanları için çalışan ekiplerle bir araya geldi.

İlçenin yeşil alanlarını kaybetmemesi için çabaladıklarını kaydeden Balcıoğlu, "Emekleriyle kentimize güzellik katan tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyor, kendileriyle gurur duyuyorum" dedi.