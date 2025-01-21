Silivri Belediye Başkanı Genç Sporculara Eşofman Takımı Hediye Etti - Son Dakika
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Silivri Belediye Başkanı Genç Sporculara Eşofman Takımı Hediye Etti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Futbol Akademisi'nde eğitim gören 150 genç sporcuya eşofman takımı hediye etti. Başkan Balcıoğlu, çocukların sporla tanışması için desteklerine devam edeceklerini açıkladı.

21.01.2025 14:02  Güncelleme: 14:26
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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Belediyesi Futbol Akademisi'nde eğitim gören genç sporcularla bir araya gelerek eşofman takımı hediye etti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Ortaköy Futbol Stadı'nda Silivri Belediyesi Futbol Akademisi'nde eğitim gören 150 genç sporcu ile bir araya gelerek gençlere eşofman takımı hediye etti.

"Çocuklarımızın erken yaşta sporla tanışması için çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Başkan Balcıoğlu yaptığı açıklamada spora verdikleri öneme dikkat çekerek, "Evlatlarımıza moral olması adına eşofman takımlarını dağıttık. Silivri Belediyesi olarak, çocuklarımıza ve gençlerimize her zaman destek olacağız. Silivri'de sporun yaygınlaşması ve çocuklarımızın erken yaşta sporla tanışması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız, onların spor yaparak sağlıklı bir şekilde büyümelerini ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı Genç Sporculara Eşofman Takımı Hediye Etti - Son Dakika

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