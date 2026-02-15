Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Saray'da Saat Kulesi'nin Açılışına Katıldı

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Saray'ın yeni simgelerinden Saat Kulesi'nin açılışına katıldı. Balcıoğlu, "Komşu ilçelerimizle dayanışma ve iş birliği içerisinde bölgemiz için üretmeye, birlikte değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

Balcıoğlu, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun ile birlikte Saray'da yapımı tamamlanan Saat Kulesi'nin açılışına katılım sağladı.

Kent estetiğine ve şehir kimliğine değer katacak projenin Saray'a hayırlı olmasını dileyen Balcıoğlu, "Saraylıların sosyal yaşamına ve kent hafızasına önemli bir katkı sunacağına inanıyorum. Misafirperverlikleri için Saray Belediye Başkanımız Abdül Taşyasan'a ve emeği geçen tüm ekibine teşekkür ediyor, Saray için hayata geçirecekleri çalışmalarda başarılar diliyorum. Komşu ilçelerimizle dayanışma ve iş birliği içerisinde bölgemiz için üretmeye, birlikte değer katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.