Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Dmd Hastası Berat İçin Düzenlenen Voleybol Maçına Katıldı

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, DMD hastalığı ile mücadele eden Berat Özdemir'e destek olmak amacıyla düzenlenen voleybol maçına katıldı.
Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Berat Özdemir'e destek için oynanan voleybol maçını izledi. Sporun birleştirici gücüne inandığını dile getiren Balcıoğlu, "Bir kez daha gördük ki; dayanışma olduğunda umut büyür, zorluklar birlikte aşılır. Berat'ımıza ve ailesine yalnız olmadıklarını hissettiren herkese teşekkür ediyor, küçük kardeşimize yürekten şifa diliyorum" dedi.
