Silivri Belediye Meclisi Başkan Vekilini Seçmek İçin 20 Haziran'da Toplanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silivri Belediye Meclisi Başkan Vekilini Seçmek İçin 20 Haziran'da Toplanacak

16.06.2026 23:06  Güncelleme: 00:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği, tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun yerine başkan vekili seçilmesi için meclisin 20 Haziran 2026'da toplanacağını duyurdu.

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, Silivri Belediye Meclisinin belediye başkan vekilini seçmek üzere 20 Haziran 2026 Cumartesi günü toplanacağını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 15 Haziran tarihli kararıyla tutuklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Balcıoğlu'nun İçişleri Bakanlığı'nın 16 Haziran tarihli oluru ile görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince Silivri Belediye Meclisinin, belediye başkan vekilini seçmek üzere 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanmasının Valilikçe uygun görüldüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA

Bora Balcıoğlu, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri Belediye Meclisi Başkan Vekilini Seçmek İçin 20 Haziran'da Toplanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, İran ile ABD arasındaki anlaşmayla ilgili sessizliğini bozdu Netanyahu, İran ile ABD arasındaki anlaşmayla ilgili sessizliğini bozdu
Aydın’da kayıp olarak aranan adamın kazada hayatını kaybettiği belirlendi Aydın'da kayıp olarak aranan adamın kazada hayatını kaybettiği belirlendi
Dünya Kupası’nda bir yeni sürpriz de Suudi Arabistan’dan Muslera da tarihe geçti Dünya Kupası'nda bir yeni sürpriz de Suudi Arabistan'dan! Muslera da tarihe geçti
ABD Hava Kuvvetleri açıkladı: B-52 kazasında kurtulan olmadı ABD Hava Kuvvetleri açıkladı: B-52 kazasında kurtulan olmadı
Silivri Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması Başkan Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması! Başkan Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı
Süper maç Goller yağmur gibi atıldı, kazanan çıkmadı Süper maç! Goller yağmur gibi atıldı, kazanan çıkmadı

00:04
İkinci yarıda tam 4 gol Fransa, Senegal’i yıldızlarıyla mağlup etti
İkinci yarıda tam 4 gol! Fransa, Senegal'i yıldızlarıyla mağlup etti
22:49
Trump, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile kameralar önünde dalga geçti
Trump, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile kameralar önünde dalga geçti
22:34
İşte İran ve ABD’nin anlaşmaya vardığı maddeler
İşte İran ve ABD'nin anlaşmaya vardığı maddeler
22:16
Karaman’da dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Karaman'da dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
21:51
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek
21:42
Anlaşma tamam Amedspor, Beşiktaş’ın yıldızını transfer ediyor
Anlaşma tamam! Amedspor, Beşiktaş'ın yıldızını transfer ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 02:55:54. #7.13#
SON DAKİKA: Silivri Belediye Meclisi Başkan Vekilini Seçmek İçin 20 Haziran'da Toplanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.