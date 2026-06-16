(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, Silivri Belediye Meclisinin belediye başkan vekilini seçmek üzere 20 Haziran 2026 Cumartesi günü toplanacağını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 15 Haziran tarihli kararıyla tutuklandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, Balcıoğlu'nun İçişleri Bakanlığı'nın 16 Haziran tarihli oluru ile görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince Silivri Belediye Meclisinin, belediye başkan vekilini seçmek üzere 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanmasının Valilikçe uygun görüldüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Silivri Belediye Meclisi Başkan Vekilini Seçmek İçin 20 Haziran'da Toplanacak - Son Dakika
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