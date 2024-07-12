Silivri Belediyesi 62. Yoğurt Festivali'nde Yazarlarla Buluşuyor - Son Dakika
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Silivri Belediyesi 62. Yoğurt Festivali'nde Yazarlarla Buluşuyor

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, 62. Yoğurt Festivali'nde Silivrili yazarlar, kitapseverlerle buluşacak. Etkinlik boyunca yazarlar, eserlerini imzalayacak ve okurlarla birebir sohbet edecek.

12.07.2024 11:08  Güncelleme: 12:27
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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri, 62. Yoğurt Festivali ile devam ediyor. Etkinlikler kapsamında,  Silivrili Yazarlar Standı'nda yazarlar, kitapseverlerle buluşacak.

Silivri Belediyesi, bu yıl 62'ncisi düzenlenen Yoğurt Festivali'ne ev sahipliği yapacak. 12-13-14 Temmuz 2024 tarihlerinde 17.00-00.00 saatleri arasında sahilde kurulacak stant, Silivrili yazarların eserlerini okuyucularla buluşturacak. Yazarlar arasında Kaan Göktaş, Tuğçe Güzel, Ufuk Bek, Korhan Berktaş, Rabia Yılmazkaya, Mehmet Kabakçı, Nagihan Şanlı, Ahmet Can Uysal ve Abdülrahim Arslan yer alacak. Yazarlar, eserlerini imzalayacakları etkinlik boyunca, okurlarla birebir sohbet edecek.

Kaynak: ANKA

Silivri Belediyesi, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri Belediyesi 62. Yoğurt Festivali'nde Yazarlarla Buluşuyor - Son Dakika

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