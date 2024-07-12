Silivri Belediyesi 62. Yoğurt Festivali'nde Yazarlarla Buluşuyor

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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri, 62. Yoğurt Festivali ile devam ediyor. Etkinlikler kapsamında, Silivrili Yazarlar Standı'nda yazarlar, kitapseverlerle buluşacak.

Silivri Belediyesi, bu yıl 62'ncisi düzenlenen Yoğurt Festivali'ne ev sahipliği yapacak. 12-13-14 Temmuz 2024 tarihlerinde 17.00-00.00 saatleri arasında sahilde kurulacak stant, Silivrili yazarların eserlerini okuyucularla buluşturacak. Yazarlar arasında Kaan Göktaş, Tuğçe Güzel, Ufuk Bek, Korhan Berktaş, Rabia Yılmazkaya, Mehmet Kabakçı, Nagihan Şanlı, Ahmet Can Uysal ve Abdülrahim Arslan yer alacak. Yazarlar, eserlerini imzalayacakları etkinlik boyunca, okurlarla birebir sohbet edecek.