Silivri Belediyesi Geleneksel Lavanta Hasat Şenliği'nde doğa ve tarım tutkunlarını bir araya getirdi - Son Dakika
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Silivri Belediyesi Geleneksel Lavanta Hasat Şenliği'nde doğa ve tarım tutkunlarını bir araya getirdi

Silivri Belediyesi, Gümüşyaka Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen Geleneksel Lavanta Hasat Şenliği doğa ve tarım tutkunlarını bir araya getirdi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da katıldığı etkinlikte lavanta tarlalarında hasat yapıldı.

09.07.2024 09:28
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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi, Gümüşyaka Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen Geleneksel Lavanta Hasat Şenliği doğa ve tarım tutkunlarını bir araya getirdi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da katıldığı etkinlikte lavanta tarlalarında hasat yapıldı.

Silivri Belediyesi, Gümüşyaka Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen Lavanta Hasat Şenliği'nde tüm doğa severleri buluşturdu. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun, Belediye Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nden özel konukların, ilçe sakinlerinin, çiftçiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, lavanta tarlalarının muhteşem manzarası eşliğinde hasat yapıldı. Etkinlikte konuşan Başkan Balcıoğlu, ilçenin verimli topraklarının korunması ve geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "En büyük hedefimiz, Silivri'nin lavantasını ve diğer katma değerli tarım ürünlerini tüm dünyaya tanıtmaktır. Tarım demekten, üretim demekten asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, tarım demek gelecek demektir, bereket demektir, bağımsızlık demektir" dedi.

Balcıoğlu, ilçenin geniş tarımsal arazilere sahip olduğunu ve bu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Kentin gıda tedarik zincirlerindeki paylarının arzu edilen seviyede olmadığını ifade eden Balcıoğlu, "Yakın bir gelecekte tarım toprakları inanın sanayi arsasından konut arsasından daha kıymetli daha paha biçilmez hale gelecek. Ancak yapılaşma, sanayileşme ve konut yapımları nedeniyle bu değerli tarım arazilerimiz giderek azalıyor" diye konuştu.

Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'nin (TÜRAM) sadece bir üretim alanı olmadığını, aynı zamanda bir eğitim ve araştırma merkezi olarak da hizmet verdiğini hatırlatan Balcıoğlu, merkezin kuruluşunda emeği geçen Özcan Işıklar'a teşekkür etti. TÜRAM'da yaklaşık 75 çeşit tıbbi ve aromatik bitkinin bulunduğunu ve bu ürünlerin yüksek katma değerli ürünlere dönüştürüldüğünü vurguladı.

Balcıoğlu, her yıl tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğiyle ilgili sertifikalı eğitimler düzenlediklerini ve bölge çiftçilerine yeni bilgiler kazandırarak tarımsal üretimi desteklemeyi amaçladıklarını söyledi. Tarımın sadece bir ekonomik faaliyet değil, stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, "Tarım, bir milletin bağımsızlığını ve güvenliğini doğrudan etkileyen bir alandır. Bu nedenle, tarımdan ve üretimden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu topraklar, bizim geleceğimizdir" ifadelerini kullandı. Atatürk'ün "Milli ekonominin temeli tarımdır" sözünü hatırlatarak, tarımın önemine dikkat çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tarımsal gelişim için çalıştıklarını belirten Balcıoğlu, kentte ekilebilir alanın 51 bin dönüm arttığını söyledi. Balcıoğlu, genç ve kadın çiftçileri tarıma teşvik ettiklerini ve onlara her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi. Atalarından miras değil emanet olan toprakları korumanın boyunlarının borcu olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, "Toprağımıza, suyumuza, havamıza sahip çıkacağız. Gelecek nesillere daha yeşil, daha bereketli bir Silivri bırakacağız. Bu özel günde, bizimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediyesi Geleneksel Lavanta Hasat Şenliği'nde doğa ve tarım tutkunlarını bir araya getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri Belediyesi Geleneksel Lavanta Hasat Şenliği'nde doğa ve tarım tutkunlarını bir araya getirdi - Son Dakika
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