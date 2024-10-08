Silivri Belediyesi'nden 1.800 Üreticiye 360 Ton Yerli Arpa Tohumu Dağıtımı - Son Dakika
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Silivri Belediyesi'nden 1.800 Üreticiye 360 Ton Yerli Arpa Tohumu Dağıtımı

Silivri Belediyesi, 1.800 üreticiye toplam 360 ton yerli ve milli sertifikalı arpa tohumu dağıttı. Başkan Bora Balcıoğlu, tarıma verilen desteğin önemine vurgu yaparak, 'Tohumları siz ekin, biz Silivri'yi güçlendirelim' dedi.

08.10.2024 19:33
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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi, Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni düzenledi. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, bin 800 üreticiye toplamda 360 ton yerli ve milli sertifikalı arpa tohumu dağıtılacağını söyledi. Her bir üreticiye 200 kg (4 çuval) tohum verileceğini belirten Başkan Balcıoğlu, "Bu tohumlar sayesinde Silivri'de 16 bin 200 dekarlık bir alan arpa ile buluşacak. Bu, sadece bir tohum değil, aynı zamanda Silivri'mizin geleceğine ekilmiş bir umuttur" dedi.

Silivri Belediyesi, Gümüşyaka Mahallesi'nde Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni düzenledi. Törene, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, geçmiş dönem Gümüşyaka Belediye Başkanı İsmet Kirazpınar, Gümüşyaka Mahalle Muhtarı Mazlum Güçlü, Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, Belediye Meclis Üyeleri ve çiftçiler katıldı.

"Tohumları siz ekin, biz Silivri'yi güçlendirelim"

Başkan Balcıoğlu, proje kapsamında 5,5 milyon TL'lik tohum desteği sağlandığını açıkladı. Halka yakın, ranttan uzak anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Balcıoğlu, "Silivri'de ne yapıyorsak halkımızın faydası, çiftçimizin kazancı için yapıyoruz. Biz bu toprakları beton yığınlarıyla doldurmak için değil, alın teri döken çiftçimizle yeşertmek için varız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun tarıma olan desteğinden söz etti. İstanbul'un dört bir yanında 51 bin dekar tarım alanının yeniden ekilmeye başladığını kaydeden Balcıoğlu, şöyle devam etti:

"Gelmeden önce kendisiyle konuştuk sizlere selam ve sevgilerini iletmemi istedi. Başkanımızın tarıma olan inancı ve desteği sayesinde, İstanbul'un dört bir yanında 51 bin dekar tarım alanı yeniden ekilmeye başlandı. Ekrem Başkanımızla birlikte, tarımı destekleyerek Silivri'mizin çiftçilerini güçlendirdik, güçlendirmeye de devam edeceğiz. Çünkü biz, İstanbul'un yanı başında kent tarımını yaşatmaya kararlıyız.

Son altı ayda çiftçimize yazlık fide, saman, ayçiçek tohumu, atalık sebze tohumu, tıbbi ve aromatik bitki desteği, distilasyon hizmeti gibi birçok alanda katkı sağladık. Bugüne kadar tarımımıza 15 milyon TL değerinde destek sağladık. Bu sayede çiftçimizin sırtındaki yükü hafifleterek, üretim maliyetlerini azalttı.  Size söz veriyorum; insan eksen insan çıkacak bu bereketli  toprakları Silivri'nin muhafızı olarak ranta ve betona kurban ettirmeyeceğim. Tohumları siz ekin, biz Silivri'yi güçlendirelim."

Gümüşyaka Mahalle Muhtarı Mazlum Güçlü, Silivri'de tarıma yapılan tüm yatırımları desteklediklerini belirterek, "Öncelikle, geçen hafta Değirmenköy mahallemizde İstanbul Büyükşehir Belediyemiz tarafından tohumluk arpa, yulaf ve buğday dağıtım törenini gerçekleştirdik. Bugün ise Çanta Mahallemizde Valiliğimizin İl Tarım Müdürü ile yulaf dağıtım törenimizi yaptık. Şimdi de Silivri Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu'nun katılımlarıyla arpa dağıtım törenimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Geçmiş dönem Gümüşyaka Belediye Başkanı İsmet Kirazpınar ise Gümüşyaka'nın tarım için önemli bir bölge olduğundan bahsetti. Kirazpınar, "Gümüşyaka bu bölgenin bodrumudur. Her ne kadar son yıllarda biraz düşüş göstermiş olsa da Gümüşyaka, yaşanabilecek bir yerdir. Bu yüzden ben Gümüşyaka ile hep gurur duydum, ölene kadar da gurur duyacağım" dedi.

Başkan Bora Balcıoğlu'nu çiftçilere verdiği destekten dolayı kutlayan Kirazpınar, "Ülkede üretim olmazsa geçim olmaz. Geçimin olması için önce topraktan istifade etmemiz gerekiyor. Bizler çok iyi biliyoruz ki, çocukluğumuzda çift sürmeye, tohum ekmeye giden nesilleriz. Onun için tarımın ne olduğunu çok iyi bilen insanlarız. Tarımın gelişmesi ve kalkınmasına katkılarından dolayı Sayın Başkanımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer de tarımdaki vizyonun değiştiğine dikkat çekti. Özer, "Köylerimiz mahalle olduktan sonra köylerdeki hayvancılık azaldı ve şu anda bitme noktasına geldi. Bu tarımdaki vizyonda küçük aile hayvancılığı nasıl bitirilmişse, şimdi de küçük ölçekli tarım yapan değerli üreticilerimiz aynı şekilde yok edilmeye çalışılıyor. Geçen hafta Değirmenköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyemiz tarafından verilen tohumluk ve şimdi burada Silivri Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu'nın küçük üreticiler için yaptığı bu tohum yardımı o kadar önemli ki. Bu tür destekler, bizim tarlalarda kalmamızı sağlayacak şeylerdir" dedi.

Kaynak: ANKA

Silivri Belediyesi, Bora Balcıoğlu, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri Belediyesi'nden 1.800 Üreticiye 360 Ton Yerli Arpa Tohumu Dağıtımı - Son Dakika

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