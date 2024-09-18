Silivri Belediyesi\'nden \'Bebek Destek Paketleri\' Uygulaması

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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi tarafından hazırlanan 'Bebek Destek Paketleri' ailelere ulaştırılmaya başladı.

Silivri Belediyesi tarafından başlatılan uygulama ile Silivri'de yeni bebek sahibi olmuş tüm ailelere 'Bebek Destek Paketi' desteği verilecek. Her yeni doğan bebek için geçerli olan bu destek paketlerinin içinde; temizleme pamuğu, biberon, dijital termometre, silikon damaklı emzik, ıslak bebek havlusu, bebek bezi, bebek bornozu, bebek şampuanı ve tırnak makası bulunuyor.

0-3 aylık bebeği olan tüm Silivrililerin ulaşabileceği 'Bebek Destek Paketi'nden yararlanmak için Silivri Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne başvurulması gerekiyor.