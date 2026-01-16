Silivri'de Dijital Dönüşüm Başlıyor

(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi, ilçede dijital dönüşümü hayata geçiriyor. Bu kapsamda 35 mahalle muhtarlığına, mahallelerdeki kurum, kuruluş ve alanları içeren harita teslim edildi.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 35 mahalle muhtarlığına, mahallelerdeki kurum, kuruluş ve alanları içeren haritaların teslim edildiğini duyurdu. Başkan Balcıoğlu, dijital dönüşüme ayak uydurmanın önemine dikkat çekerek, "QR kod kullanımına entegre haritalar ile ilçenin tüm bilgilerine ulaşmak vatandaşlarımız için artık çok daha kolay" dedi.