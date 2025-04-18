Silivri Belediyesi'nden Engelli ve Yaşlılar için Yürüme Okulu ve Fizik Tedavi Hizmetleri

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi tarafından Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen Yürüme Okulu ve Fizik Tedavi hizmetleri devam ediyor.

Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi, Yürüme Okulu ve Fizik Tedavi hizmetleri ile vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir adım atıyor. Yürüme Okulu ve Fizik Tedavi birimlerinde uygulanan tedavi ve egzersiz programları, özel bireylerin fiziksel iyileşme süreçlerine katkı sağlarken, daha sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerine de olanak tanıyor.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, söz konusu hizmetlerin vatandaşların yaşam kalitesini artırdığını belirterek, "Evlatlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam kalitelerini artırmak bizim en büyük önceliğimiz. SEYKOM bünyesinde sunduğumuz Yürüme Okulu ve Fizik Tedavi hizmetleri, bu hedef doğrultusunda önemli bir adım. Bu tür hizmetlerle, vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerini sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.