Silivri Belediyesi'nden Hpv Bilgilendirme Semineri

(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi, kadın sağlığını yakından ilgilendiren rahim ağzı kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla seminer düzenleyecek.

Silivri Belediyesi, HPV konusunda farkındalık oluşturmak için bilgilendirici bir seminer düzenleyecek. 12 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 16.00'da düzenlenecek seminer, Yaşar Kemal Nikah ve Toplantı Salonu'nda yapılacak. Seminer, tüm vatandaşların katılımına açık olacak.