Silivri Belediyesi'nden Kitap Takas Etkinliği

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi, Dünya Çevre Haftası dolayısıyla 14 Haziran Cumartesi günü "Kitap Takas Etkinliği" düzenleyecek.

Silivri Belediyesi, geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Dünya Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Kitap Takas Etkinliği düzenliyor. Etkinlik, 14 Haziran Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında Silivri Sahili Zabıta Noktası yanında yapılacak.

Vatandaşlar, daha önce okudukları kitapları etkinlik alanına getirerek, belediye tarafından kurulan stanttan farklı bir kitapla değişim yapabilecek. Bu sayede hem bireysel atık miktarının azaltılması hem de toplumda bilgi alışverişinin desteklenmesi amaçlanıyor.