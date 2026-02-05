Silivri Belediyesi'nden Çocuklara ve Yetişkinlere Yönelik Tiyatro Gösterileri - Son Dakika
Silivri Belediyesi'nden Çocuklara ve Yetişkinlere Yönelik Tiyatro Gösterileri

05.02.2026 10:20  Güncelleme: 10:41
Silivri Belediyesi, 14 Şubat 2026'da 'Ağaçkakan Woody' adlı çocuk oyunu ile minik izleyicileri ve 'Hikayemiz Bitmesin' adlı yetişkin oyunuyla da büyükleri buluşturuyor.

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi, her yaştan ilçe sakinini kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamında "Ağaçkakan Woody" isimli çocuk oyunu, minik izleyicilerin; "Hikayemiz Bitmesin" isimli oyun ise yetişkin izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Silivri Belediyesi, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü, "Ağaçkakan Woody" isimli çocuk oyununu ilçenin minik sakinleri için sahneleyecek. Önder Yılmaz Sahnesi'nde saat 13.00/15.00'de gerçekleşecek etkinliğin fiyatı 75 TL olarak belirlendi. 4 yaş ve üstü çocuklar için uygun olan oyunla ilgili detaylı bilgiye, Kültür Merkezi'nden ulaşılabilecek.

Yine 14 Şubat 2026 Cumartesi günü yetişkinler için de "Hikayemiz Bitmesin" isimli oyun sahneye konulacak. Önder Yılmaz Sahnesi'nde saat 19.30'dabaşlayacak etkinliğin fiyatı 150 TL olarak belirlendi. Detaylı bilgi için Kültür Merkezi'ne ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA

