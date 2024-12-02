Silivri Belediyesi\'nden Lise Öğrencilerine Çorba İkramı

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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi, ilçedeki lise öğrencilerine yönelik çorba ikramına başladı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da öğrencilere sıcak çorba ikram ederek, "Bu proje sadece bir başlangıç. Gençlerimize yönelik daha pek çok projeyle yanlarında olacağız" dedi.

Silivri Belediyesi, lise öğrencilerine sabah saatlerinde çorba ikramında bulunuyor. Proje, ilk olarak Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başladı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen etkinlikte, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da öğrencilere sıcak çorba ikram etti.

Öğrencilerin güne zinde başlamalarına katkı sunmayı amaçladıklarını dile getiren Başkan Balcıoğlu, "Sabahları okul yolunda öğrencilerimizin sıcacık bir çorba ile güne başlamasını arzu ediyoruz. Eğitim hayatlarındaki bu küçük dokunuşun, onların hem moralini hem de motivasyonunu artıracağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı

"Önceliğimiz evlatlarımız"

Projenin, diğer liselerde de devam edeceğini belirten Başkan Balcıoğlu, "Hep diyorum ya, mega projelere değil, insan hayatına dokunan küçük ama etkili projelere ihtiyacımız var. Önceliğimiz evlatlarımız, onların huzuru ve başarısı için çalışmaya devam edeceğiz. Bu proje sadece bir başlangıç. Gençlerimize yönelik daha pek çok projeyle yanlarında olacağız" diye konuştu.