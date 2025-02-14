Silivri Belediyesi'nden Sevgililer Günü'ne Özel 'Sevgi Küresi' Uygulaması

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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Silivri Sahili'ne "Sevgi Küresi" yerleştirerek vatandaşların fotoğraf çekip anılarını ölümsüzleştireceği bir alan oluşturdu.

Silivri Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Silivri Sahili'ne "Sevgi Küresi" yerleştirdi. Silivrililer, Sevgi Küresi'nin önünde fotoğraf çektirdi. Belediye ekipleri, vatandaşların güvenliği için alana ateşli ve kesici aletlerle yaklaşılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.