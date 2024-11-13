Silivri Belediyesi\'nden Ücretsiz Sanat Etkinlikleri

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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çocukların ara tatillerini eğitici ve öğretici çalışmalarla geçirmeleri amacıyla ücretsiz 'Atölye Sanat Etkinlikleri' düzenledi.

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Silivri Belediyesi Yaşar Kemal Salonu'nda ücretsiz Atölye Sanat Etkinlikleri düzenledi. Çocukların ara tatilde keyifli vakit geçirip, sosyalleşmesi adına düzenlenen etkinliklere, 6 yaş ve üzeri 45 çocuk katıldı. Etkinliklerde çocuklar, kesme ve yapıştırma uygulamaları yaparak, birbirinden renkli çalışmalara imza attı.