Silivri Belediyesi, Öğrencilerin Sınav Başvuru Ücretlerini Karşılayacak

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi, 2026 yılında gerçekleştirilecek Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavlarına girecek öğrencilerin başvuru ücretlerini karşılayacak.
Öğrenciler, destekten yararlanmak için ödemelerini yaptıktan sonra ÖSYM Başvuru Belgeleri ile Yeni Mahalle Varnalı Caddesi No: 28 Silivri/İstanbul adresindeki Silivri Birlikte Dayanışma Marketi'ne başvuru yapabilecek.
Konuya ilişkin detaylı bilgi almak isteyenler, 444 20 47 numaralı telefonu arayabilecek veya "www.silivri.bel.tr" adresini ziyaret edebilecek.
