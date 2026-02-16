Silivri Belediyesi, Öğrencilerin Sınav Başvuru Ücretlerini Karşılayacak - Son Dakika
Silivri Belediyesi, Öğrencilerin Sınav Başvuru Ücretlerini Karşılayacak

16.02.2026 17:25  Güncelleme: 20:04
Silivri Belediyesi, 2026 yılında gerçekleştirilecek TYT, AYT, YDT ve MSÜ sınavlarına girecek öğrencilerin başvuru ücretlerini karşılayacağını açıkladı. Destek almak isteyen öğrenciler, ödemelerini yaptıktan sonra belirli bir adrese başvuru yapabilecekler.

Öğrenciler, destekten yararlanmak için ödemelerini yaptıktan sonra ÖSYM Başvuru Belgeleri ile Yeni Mahalle Varnalı Caddesi No: 28 Silivri/İstanbul adresindeki Silivri Birlikte Dayanışma Marketi'ne başvuru yapabilecek.

Konuya ilişkin detaylı bilgi almak isteyenler, 444 20 47 numaralı telefonu arayabilecek veya "www.silivri.bel.tr" adresini ziyaret edebilecek.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

