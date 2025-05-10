Silivri Belediyesi, Tarihi Belediye Binası'nı Müzeye Dönüştürüyor

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Meclisi, mayıs ayı ikinci oturumunda, Tarihi Belediye Binası'nın Silivri Belediyesi Müzesi olarak kullanılmasına yönelik karar aldı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Bu proje, Silivri'nin tarihini yansıtan önemli bir alan olacak ve halkımıza büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Silivri Belediye Meclisi, Kent Kimliğini Geliştirme Komisyonu raporu doğrultusunda, Tarihi Belediye Binası'nın Silivri Belediyesi Müzesi olarak kullanılmasına karar verdi. İstanbul Valiliği'nin "Ecdattan yadigar, geleceğe emanet projesi" kapsamında yenilenen Tarihi Belediye Binası'nda, tarihi anma alanları, ilçeye katkı sunmuş büyüklerin tanıtıldığı özel bölümler, geçmiş belediye başkanlarının kişisel eşyaları, halkla buluşma alanı, kültür sanat danışma noktası, kalıcı veya dönemsel stantlar, kentsel dönüşüm birimi, sosyal buluşma noktası, nikah salonu ve toplantı odaları yer alacak.

"Kültürel mirasımızı yaşatmak için önemli bir fırsat"

İstanbul Valisi Davut Gül'e projeye olan desteği için teşekkür eden Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Proje, hem tarihimize sahip çıkmak hem de kültürel mirasımızı yaşatmak için önemli bir fırsat. İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'e ve projeye katkı sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle Aykut Batur, Murat Okan, Nebahat İskender, Görkem Mercan ve Dorukhan Enes Kocabaş'a büyük bir teşekkür borçluyuz. Bu proje, Silivri'nin tarihini yansıtan önemli bir alan olacak ve halkımıza büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

"Silivri için çok önemli bir adım olacak"

Müzenin Silivri'ye önemli katkıları olacağını belirten Balcıoğlu, "Silivri'nin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmak, bu değerleri yaşatmak adına tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu proje ilçemizin kültürel mirasına büyük katkı sağlayacak ve Silivri için çok önemli bir adım olacak" diye konuştu.