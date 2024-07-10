Silivri Belediyesi Trafik Güvenliği İçin Hız Kesici Set Boyama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Silivri Belediyesi Trafik Güvenliği İçin Hız Kesici Set Boyama Çalışmalarına Devam Ediyor

Silivri Belediyesi, ilçede trafik güvenliğini artırmak için Yeni Mahalle'de hız kesici set boya çalışmaları yapıyor. Çalışmaların ilçenin farklı bölgelerinde de devam edeceği bildirildi.

10.07.2024 10:30
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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi, ilçede trafik güvenliğini artırmak üzere yaptığı düzenlemeler kapsamında Yeni Mahalle'de hız kesici set boya çalışmaları yaptı.

Silivri Belediyesi, ilçede trafik güvenliğini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni Mahalle Çiftçi Sokak'ta gerçekleştirilen hız kesici set boya çalışması, vatandaşların daha güvenli ortamda yaşaması için ara vermeden devam ediyor.

Belediye ekipleri tarafından trafik akışını daha güvenli hale getirmek ve özellikle çocukların oyun oynadığı, yayaların yoğun olarak kullandığı bölgelerde hız yapan araçları yavaşlatmak amacıyla hız kesici setleri belirgin hale getirdi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, sürücülerin hızlarını azaltmayı hedefleyen çalışmanın ilçenin farklı bölgelerinde de devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediyesi Trafik Güvenliği İçin Hız Kesici Set Boyama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri Belediyesi Trafik Güvenliği İçin Hız Kesici Set Boyama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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