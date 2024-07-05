Silivri Belediyesi Yazlık Sinema Nostaljisi Film Gösterimleri Başladı

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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi'nin düzenlediği Yazlık Sinema Nostaljisi Film Gösterimleri'nin gala gecesi Aras Bulut İynemli'nin başrolünü aldığı "Atatürk" filmi ile başladı.

Silivri Belediyesi, kültür sanat etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda Belediye'nin düzenlediği Yazlık Sinema Nostaljisi Film Gösterimleri'nin gala gecesi "Atatürk" filmi ile başladı.

Gala gecesine, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, CHP Meclis Üyeleri, etkinliğe destek veren VEGA AVM Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çırak ve basın mensupları ile filmde Gazi Paşa'nın kız kardeşi Makbule Hanım karakterine hayat veren oyuncu Sahra Şaş da katıldı.

Açılış konuşmasında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yaz akşamlarını daha keyifli hale getirmek için çabaladıklarını söyledi. Vatandaşlarla bir araya gelmekten onur duyduğunu belirten Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu özel etkinliğimizin ilk film gösterimi olarak, Türk milletinin büyük lideri izinden ve ideallerinden ayrılmadan yürüdüğümüz fikirlerine sıkı sıkıya bağlı olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan "Atatürk" filmini seçtik. Bu film, Atatürk'ün yaşamını ve mücadelesini büyük bir başarıyla beyaz perdeye taşıyor. Atatürk'ün hayatı, idealleri ve vizyonu, bizler için her zaman ilham kaynağı olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bu film, onun azim ve kararlılığını bir kez daha hatırlatarak bizlere ışık tutacaktır."

Balcıoğlu, merkezde 25, belde ve mahallelerde 35 olmak üzere toplam 60 gösterimden oluşan etkinliğin Eylül ayına kadar süreceğine dikkat çekti. Etkinlik ile sosyal bağların da güçleneceğini söyleyen Balcıoğlu, "Gösterimlerimiz, Eylül ayına kadar devam edecek ve yaz boyunca sizlere keyifli anlar yaşatacak. Bu etkinlikler, yalnızca sinema izlemekle kalmayıp, aynı zamanda komşularınızla ve dostlarınızla bir araya gelerek sosyal bağlarınızı güçlendireceğiniz fırsatlar sunacak" dedi.

Toplumun kaynaşması için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Balcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür etkinliklerin toplumun kaynaşması ve birlikte vakit geçirmesi için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, yaz boyunca sizleri farklı filmlerle buluşturacak, kültürel zenginliğimizi hep birlikte paylaşacağımız bu etkinlikleri planladık. Sinema, toplumun tüm kesimlerini bir araya getiren, ortak duygular ve deneyimler yaşatan güçlü bir sanat dalıdır. Bu etkinliklerle, Silivri'nin kültürel hayatına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Programa büyük katkısı olan VEGA Alışveriş Merkezi'ne teşekkür eden Balcıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çırak'a özel geceye olan katkılarından dolayı şilt takdim etti.

Bir kez daha "Silivri Birlikte Güzel" sloganına değinen Başkan Balcıoğlu, "Silivri Birlikte Güzel diyerek çıktığımız bu yolda, Silivri'mize ve siz değerli hemşehrilerimize layık projelerle her zaman yanınızda olacağımı bilmenizi istiyorum. Bu slogan, sadece bir ifade değil, aynı zamanda bizim için bir rehberdir" dedi.