Silivri Belediyesi Yol İyileştirme ve Asfaltlama Çalışmalarına Devam Ediyor

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(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Yeni Mahalle 7052. Sokak ve çevresinde asfalt imalatı yapılacak bölgede ve Cumhuriyet Mahallesi Tandoğan Sokak'ta yol iyileştirme ve asfaltlama çalışmaları yapılacak bölgede incelemelerde bulundu.

Başkan Balcıoğlu, ilçedeki üstyapı çalışmalarını yerinde denetledi. Balcıoğlu, Yeni Mahalle 7052. Sokak ve çevresinde asfalt imalatı yapılacak bölgede planlanan asfaltlama ve yol bakım onarım çalışmaları öncesi detaylı incelemelerde bulundu.

Balcıoğlu, "Bu çalışmalarla hem araç hem de yaya trafiğini daha güvenli ve rahat hale getirmeyi hedefliyoruz. Bölge sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve altyapı sorunlarını çözmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yeni Mahalle 7052. Sokak ve çevresindeki yolların modernize edilmesiyle, vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sağlanacak" diye konuştu.

Balcıoğlu, Cumhuriyet Mahallesi Tandoğan Sokak'ta yapılacak olan yol iyileştirme ve asfaltlama çalışmaları öncesinde de bölgede incelemelerde bulundu. Toplamda 432 metrelik alanda yapılacak 725 ton asfaltlama çalışmasıyla, ilçedeki araç ve yaya trafiğini daha güvenli ve konforlu hale gelmesi amaçlanıyor. Balcıoğlu, "Hedefimiz, Silivri'nin her mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın güvenli ve rahat bir şekilde yol kullanabilmesini sağlamak. Bu doğrultuda planladığımız çalışmalarla ilçemizin altyapısını güçlendiriyoruz" dedi.