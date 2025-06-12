Silivri\'de Afet Eğitim Parkuru Açılıyor

(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi tarafından 13 Haziran 2025 Cuma günü (yarın) açılışı yapılacak Afet Eğitim Parkuru'nda hazırlıklar sürüyor. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, alandaki son kontrolleri yerinde inceledi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 13 Haziran'da açılışı yapılacak Silivri Belediyesi Afet Eğitim Parkuru'ndaki hazırlıkları yerinde denetledi. Her yaştan vatandaşa yönelik pratik ve hayat kurtarıcı eğitimlerin verileceği parkurda, afet anında doğru davranış biçimlerinin kazandırılması hedefleniyor.

Başkan Balcıoğlu incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Afetlere karşı hazırlıklı bireyler ve bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla kurduğumuz Afet Eğitim Parkuru'nda her yaştan vatandaşımıza ulaşacağız. Hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Cuma günü hep birlikte açılışımızı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.