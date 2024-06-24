Silivri'de Anız ve Çöplük Yangınları Söndürüldü - Son Dakika
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Silivri'de Anız ve Çöplük Yangınları Söndürüldü

Silivri\'de Anız ve Çöplük Yangınları Söndürüldü

Silivri'de Alipaşa Mahallesi Sadi Sokak'ta bulunan tarlada çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın, zarara neden oldu. Aynı bölgede bulunan çöplükte çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince hızlı bir şekilde söndürüldü. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

24.06.2024 20:37
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Silivri'de çıkan anız ve çöplük yangınları, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alipaşa Mahallesi Sadi Sokak'ta bulunan tarlada anız yangını çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın zarara neden oldu.

Öte yandan anız yangınının çıktığı tarlanın yakınındaki atış poligonu mevkisinde, çöplerin bulunduğu boş arazide de yangın başladı.

Yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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