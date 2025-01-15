Silivri\'de Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Farkındalık Etkinliği

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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi (EYKOM), 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi.

Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nin (EYKOM), 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikte katılımcılar, görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları deneyimledi.

Hissedilebilir yüzeyler üzerinde hareket eden katılımcılara, bu yüzeylerdeki noktaların ve çizgilerin görme engelli bireyler için rehberlik ettiği açıklandı.