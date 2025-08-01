Silivri\'de Büfeye Silahlı Saldırı

SİLİVRİ'de bir büfeye gelen şüpheli, büfedeki 2 kişiyi silahla yaraladı. Saldırgan, olay yerinden geçen trafik polisi ekibi tarafından kaçamadan yakalandı.

Olay saat 20.00 sıralarında Alibeyköy Mahallesi Musa Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Büfeye gelen şüpheli ile büfedeki 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanındaki silahla büfedeki 2 kişiye ateş açtı. Bacaklarından yaralanan 2 kişi kanlar içerisinde yerde kalırken, şüpheli kaçmaya çalıştı. Bu sırada oradan geçen ve silah seslerini duyan trafik polisi ekibi, kaçmaya çalışan saldırganı yakalayarak, etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve takviye polis ekipleri geldi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan gözaltına alınırken, polis ekipleri büfede olay yeri inceleme çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.