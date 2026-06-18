Silivri\'de Buğday Tarlalarında Yangın

SİLİVRİ'de buğday tarlalarında çıkan iki ayrı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınlarda yavru kaplumbağalar ile yılanlar ölürken, yaklaşık 7 dönüm arazi zarar gördü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Gazitepe Mahallesi'ndeki buğday tarlasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Buğday tarlasının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle çevredeki diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü. Saat 15.00 sıralarında Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Caddesi'nde bulunan başka bir buğday tarlasında da yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında tarlada bulunan yavru kaplumbağalar ile bir yılan öldü. İki farklı noktada çıkan yangınlarda toplam 7 dönüm arazi zarar gördü. Ekipler, yangınların çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.